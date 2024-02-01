شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: لا يوجد قانون ينظم النشر ونتمنى كيان جامع للمترجمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب والمترجم مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه "لا يوجد قانون ينظم عملية النشر ويشمل حقوق المؤلف بالتفصيل، نحن لدينا قانون خاص بالطباعة والنشر بشكل عام، لكن هناك الكثير من القضايا التفصيلية تخضع لغياب القانون، وتتم بالاتفاق بين الناشر والمترجم".

وأضاف "مارك" خلال ندوة تحت عنوان "الشباب ومؤسسات النشر" أن "الحل لهذه المشاكل هو تأسيس اتحاد أو رابطة للمترجمين، قائلا: "بصفتى عضو فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أتمنى أن يكون هناك كيان جامع للمترجمين يدافع عن حقوقهم، وفى ذات الوقت يساعد على تأهيلهم"، مشيرا إلى أن المركز القومى للترجمة قدم دورات فى الترجمة وهذا جهد محمود وعظيم ولكن نحتاج لمزيد من التطوير الدائم.

جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "الشباب ومؤسسات النشر" بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، على هامش الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

لمناقشة دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب، واستخدام الآليات الحديثة لجذب الشباب، كما تلقي الضوء على النصائح التي يجب أن يعمل عليها الكتاب في طريقة نشرهم لعملهم الأول، وكذلك توضيح الخطوات المبسطة والطرق التي تمكنهم من نشر إبداعاتهم.

ويدير الحوار خلال الندوة، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الندوة كلا من: محمد شوقي مدير عام دار النشر "عصير الكتب"، والكاتب الصحفي د. رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور رامي عبدالباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب والمترجم مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، جماهيره بشكل يومى، فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وذلك يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتأتى خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة فى مواكبة التحول الرقمى والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.