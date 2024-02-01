شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس الشيوخ: مصر من أهم 3 دول ثقافية فى العالم.. أى مكان فى الخريطة فيه ثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب رامى جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن آخر ما قدمه لمجلس الشيوخ هو دراسة عن الصناعات الثقافية، حيث إن مصر دولة عظمى ثقافيا، وإذا ذكرت الثقافة فى العالم فلا بد أن تذكر مصر، وإذا تحدثنا عن أهم ثلاث دول ثقافية فى العالم تذكر مصر.

واستكمل عضو مجلس الشيوخ حديثه قائلا: "احنا دولة فيها ثقافة، حط إيدك على الخريطة فى أى مكان هتلاقى ثقافة"، مشيرا إلى أنه فيما يخص الصناعات الثقافية نجد فى القاهرة لدينا الخيامية وشغل النحاس، وإذا توجهنا لمحافظة الجيزة سنجد السجاد، ونتجه إلى الفيوم لنجد الخزف، وسوهاج نجد فيها المفروشات، وكثير من الأمور فى كل المحافظات.

جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "الشباب ومؤسسات النشر" بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، على هامش الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لمناقشة دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب، واستخدام الآليات الحديثة لجذب الشباب، كما تلقي الضوء على النصائح التي يجب أن يعمل عليها الكتاب في طريقة نشرهم لعملهم الأول، وكذلك توضيح الخطوات المبسطة والطرق التي تمكنهم من نشر إبداعاتهم.

ويدير الحوار خلال الندوة، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الندوة كلا من: محمد شوقي مدير عام دار النشر "عصير الكتب"، والكاتب الصحفي د. رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور رامي عبدالباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب والمترجم مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، جماهيره بشكل يومى، فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وذلك يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتأتى خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة فى مواكبة التحول الرقمى والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.