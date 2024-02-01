القيادة المركزية الأميركية: صاروخان باليستيان مضادين للسفن اطلقا من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باتجاه السفينة كوي في البحر الأحمر

اعلنت القيادة المركزية الأميركية عن "إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن"، لافتة الى انه "من المرجح أن الصاروخين أطلقا باتجاه السفينة كوي في البحر الأحمر.

واوضحت القيادة المركزية الأميركية بانه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في السفينة كوي أو سفن التحالف في المنطقة.