اعلنت القيادة المركزية الأميركية عن "إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن"، لافتة الى انه "من المرجح أن الصاروخين أطلقا باتجاه السفينة كوي في البحر الأحمر.
واوضحت القيادة المركزية الأميركية بانه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في السفينة كوي أو سفن التحالف في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية: صاروخان باليستيان مضادين للسفن اطلقا من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باتجاه السفينة كوي في البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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