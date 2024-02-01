الحوثيون: استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانىء اسرائيل

اعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "انصار الله" اليمنية في بيان، بانه انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة".

ولفت البيان الى ان عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين العربي والأحمر ضد الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة.