الجيش: توقيف أشخاص في القلمون طرابلس لارتكابهم جرائم مختلفة

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بان "دورية من مديرية المخابرات في منطقة القلمون – طرابلس أوقفت المواطنَين (ع.ز.) و(ل.ع.) لحيازتهما كمية من المخدرات. كما أوقفت دورية أخرى في مدينة طرابلس المواطنين (أ.د.) و(م.د.) و(خ.ع.) لمشاركتهم في الإشكال الذي حصل بتاريخ 23/1/2024 وأدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح في منطقة المنية - طرابلس، وضبطت في حوزتهم مسدسًا حربيًا. وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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