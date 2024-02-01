افادت القناة 12 الإسرئيلية بان وزير الأمن القومي بن غفير يحاول تشكيل محور مناهض لصفقة تبادل الأسرى ومنع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من إبرامها.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرئيلية: بن غفير يحاول تشكيل محور مناهض لصفقة تبادل الأسرى ومنع نتانياهو من إبرامها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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