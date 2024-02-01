بعد مقتل 3 جنود أمريكيين ‏وإصابة ‏34 ‎آخرين.. بايدن يعطي الضوء الأخضر للرد على هجوم الأردن

الشارقة - اميمة ياسر - صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن الرئيس جو بايدن؛ فوض قائد القيادة المركزية ‏الأمريكية بالرد على الهجوم الصاروخي الذي استهدف القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة ‏التنف قرب الحدود الأردنية، الأحد الماضي. ‏

وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إن الرئيس بايدن أعطى الضوء الأخضر للرد على ‏الهجوم بعد التخطيط الدقيق للخيارات العسكرية الواجب تنفيذها، وقد اتخذ قرارا حاسما بتفويض ‏السلطات والقيادة المركزية لتنفيذ الرد المناسب. ‏

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على اختيار التوقيت المناسب؛ لتوجيه ضربة دقيقة على ‏الأهداف المسئولة عن استهداف القوات الأمريكية؛ لتقليل الأضرار الجانبية، متوقعا تنفيذها ‏خلال أيام. ‏

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وأوضح أن الرد على استهداف القوات الأمريكية سيكون متعدد المستويات، مؤكدا أن بلاده ‏لديها القدرة على الرد أكثر من مرة، وفقا لتقييمها للأوضاع.‏

وأسفر الهجوم على القاعدة العسكرية داخل الحدود الأردنية، عن مقتل 3 جنود أمريكيين، ‏وإصابة ‏34 ‎آخرين، وفقا للقيادة الوسطى الأمريكية.