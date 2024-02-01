وزير الدفاع الإسرائيلي: سنحكم غزة عسكريا وليس مدنيا

الشارقة - اميمة ياسر - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن «بلاده ستواصل الحرب حتى تحقيق أهدافها»، زاعمًا أن «تل أبيب تفضل الدبلوماسية بشأن الحدود الشمالية، لكنها مستعدة عسكريا».

ويوم الثلاثاء، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أن حركة حماس «لن تحكم غزة» بعد الحرب، قائلًا إن «إسرائيل ستحكم القطاع عسكريا وليس مدنيا».

وبحسب ما نشرته فضائية «العربية»، أضاف وزير دفاع إسرائيل خلال استقباله وفدا من سفراء الأمم المتحدة أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فقدت شرعيتها.

وأكمل: «لقد فقدت أونروا شرعيتها في الوجود بشكلها الحالي، فقد تم استثمار أموال دول العالم من خلال الوكالة لتعزيز البنى التحتية الإرهابية ودفع الأموال للإرهابيين»، وفقًا لمزاعمه.

وعلقت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان، تمويلها للأونروا إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حماس على بلدات وتجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

وقدمت تل أبيب الأسبوع الماضي، مزاعم بتورط نحو 12 موظفاً من الوكالة الأممية في هجوم حماس، ما دفع الأمم المتحدة إلى فصل 9 موظفين وتعليق عملهم بانتظار اكتمال تحقيقاتها.

بينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من خطورة وقف تمويل «أونروا»، لافتاً إلى أن أكثر من مليوني شخص في غزة يعتمدون على المنظمة من أجل البقاء على قيد الحياة.