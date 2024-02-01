لمناقشة الهدنة والأسرى.. وفد من حماس برئاسة هنية يزور القاهرة للقاء رئيس جهاز المخابرات

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر مصرية مطلعة على التحركات بشأن ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن وفداً من حركة حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، سيصل إلى القاهرة اليوم الخميس.

وقال مصدر مصري في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه من المقرر أن يعقد وفد حماس اجتماعاً له اليوم بعد وصوله مع اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، سيتم خلاله بحث مجمل التصور الخاص بتبادل الأسرى وتعليق إطلاق النار، الذي تم طرحه باجتماع باريس، حيث من المقرر أن تسلم الحركة ردها على الاتفاق المقترح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن وفد حماس سيضم إلى جانب هنية كلاً من خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة، وزاهر جبارين القائم بأعمال رئيس مكتب الحركة في الضفة الغربية.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر فلسطيني مطلع قوله إن "الحركة لم تقدم ردها حتى الآن للجانب المصري"، على عكس ادعاء تقارير إعلامية بأن حماس وافقت على الصفقة.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد قال في حوار مع الإذاعة الوطنية العامة الأميركية "أن بي آر" يوم أمس، إن بلاده بانتظار رد حركة حماس على مقترح صفقة التهدئة في غزة آملاً بدء مفاوضات غير مباشرة في الأيام المقبلة للخوض في تفاصيل الاتفاق، وذلك بهدف إعادة الرهائن ووضع نهاية للحرب على القطاع المحاصر.

وكانت حركة حماس قد قالت في وقت سابق إنها تدرس المقترحات التي وضعها الوسطاء في باريس تمهيدا لإعلان هدنة ثانية للحرب المستمرة منذ أربعة أشهر. وسبق أن توصلت إسرائيل وحركة حماس في نوفمبر/تشرين الثاني إلى هدنة استمرت أسبوعاً، لكن المصادر تشير إلى أن الهدنة المرتقبة ستستمر لستة أسابيع.