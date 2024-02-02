أمطروه بأعيرة نارية.. الحكم على 6 مدانين بقتل عامل في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أسدلت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة "، الستار حول محاكمة 6 مدانين بينهم سيدة عشرينية بقتل عامل يقيم بقرية العبايدة التابعة لمركز سيدي سالم داخل مصيف بلطيم منتصف عام 2022 بسبب خلافات بينهم بعدما أمطروه بوابل من الأعيرة النارية، وذلك بصدور أحكام رادعة بحق المدانين الستة.

قضت المحكمة وبإجماع الآراء بمعاقبة المدانين "أنس.ح.م.ح.م"، و"صابر.ص.إ.م"، بالإعدام شنقًا عما أسند إليهما، والزمتهما المصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الناري، والذخيرة المضبوطين، ومعاقبة كل "كمال.م.ح.ع"، و"محمد.ا.ر.ع.أ"، و "دنيا.ا.ع.ا.ق"، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وتغريمهم مبلغ 10 الآف جنيه،عما أسند إليهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

كما عاقبت المحكمة المدان السادس "هاني.ع.ب.ا.ا"، بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد، عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وكانت جهات التحقيق في كفر الشيخ، أحالت المدانين الستة إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم بأنهم في يوم 1 يوليو 2022 بدائرة مركز شرطة البرلس قتلوا المجني عليه "كمال.أ.ك.أ.ع"، 27 عامًا، عامل عادي، ويقيم بمركز سيدي سالم، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوَا العزم وبَيَّتوا النيةَ على قتله.

وتبين من قرار الإحالة بأنهم أعدوا لذلك الغَرض سلاحًا ناريًا "بندقية آلية" وتوجهوا صوب المكان الذي ارشدهم عليه المدان الرابع " محل تواجد المجنى عليه"، وحال وصولهم وما أن ابصروه مستقلاً سيارته حتى ترجل المدانين الأول والثانى من السيارة استقلالهما وتمكنوا من استيقافه حال إحراز المتهم الأول السلاح الناري مهددًا اياه بالإيذاء.

كما تبين أن المجني عليه عندما حاول الفرار أطلاق المدان الأول عيارًا ناريًا صوب السيارة خاصته استقرت بمقدمتها وذلك للحيلولة دون هربه، وما أن استدار بالسيارة وأصبح فى مواجهتهما أطلق المدان الأول عيارًا ناريًا آخر من السلاح النارى إحرازه مستقرًا ذلك العيار بعنق المجنى عليه مخترقًا إياه بذات اتجاه إطلاقه من الجهه المقابلة.

وخلف جراء ذلك فتحتى دخول وخروج بها محدثًا ما قد حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه والتي أودت بحياته وذلك بتحريض من المتهم الثانى على ارتكابه الواقعة قاصدين من ذلك ازهاق روحه، حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهما.

وكشف قرار الإحالة بأن المدانين الستة أتلفوا عمدًا أموال منقولة "سيارة"، والمملوكة للمجني عليه بأن أمطرها المدان الأول بوابل من الأعيرة النارية، مستخدمًا السلاح الناري إحرازه "بندقية آلية" فى سبيل إرتكاب جريمتهم فاستقرت تلك الأعيرة بالسيارة ما أدى إلى تعطيلها وجعلها غير صالحة، وترتب عليه ضررًا ماليًا جاوزت قيمته الخمسون جنيهًا.

وأحرز المدان الأول بينما حاز الباقون بواسطته سلاحًا ناريًا "بندقية آلية"، وذخائر آلية تستخدم على السلاح الناري وهي لا يجوز الترخيص فى حيازتها أو إحرازها.

ووجهت جهات التحقيق للمدان السادس تهمة إعانة المتهمين من الأول حتى الثالث بأن آواهم داخل مسكنه وذلك للحيلولة دون ضبطهم، وكذا أخفى أدلة الجريمة وهي السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة مع علمه بما ارتكبه المدانين للجريمة.