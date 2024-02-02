شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رامى جلال: لدينا مئات الآلاف من الأبحاث العلمية أغلبها "كوبى بيست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب رامى جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن من لا يقرأ لا يمكن أن يكتب، فإذا عملنا حصر بكل الدراسات مثل الدكتوراه والماجستير من أول الألفية الجديدة حتى الآن نجدهم مئات الآلاف ولكنها لم تساعد فى تقدم الدولة مئات المليمترات.

وعلل نائب مجلس الشيوخ على ذلك بأن معظمها إعادة انتاج لما أنتجه الآخرون، قائلا: "معظمها كوبى بيست".. موضحا أن هذه المشكلة مشكلة قراءة فالشخص الذى يعتبر باحثا تعود من صغره على القراءة سيخرج منتج علمي مهم وهذه مشكلة كبيرة تؤثر على الشكل العام للدولة والوعى العام للمواطنين.

جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "الشباب ومؤسسات النشر" بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، على هامش الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

لمناقشة دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب، واستخدام الآليات الحديثة لجذب الشباب، كما تلقي الضوء على النصائح التي يجب أن يعمل عليها الكتاب في طريقة نشرهم لعملهم الأول، وكذلك توضيح الخطوات المبسطة والطرق التي تمكنهم من نشر إبداعاتهم.

ويدير الحوار خلال الندوة، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الندوة كلا من: محمد شوقي مدير عام دار النشر "عصير الكتب"، والكاتب الصحفي د. رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور رامي عبدالباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب والمترجم مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، جماهيره بشكل يومى، فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وذلك يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتأتى خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة فى مواكبة التحول الرقمى والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.