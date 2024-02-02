الوكالة الدولية للطاقة الذرية: موظفو شركة "انرغو أتوم" الأوكرانية مُنعوا من دخول محطة زابوريجيا

قرّرت محطّة الطاقة النووية الأوكرانية زابوريجيا التي تسيطر عليها القوات الروسية، منع دخول أيّ موظف في شركة "إنرغو أتوم" الأوكرانية، على ما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفاد بيان بأنّ المدير العام للوكالة الأممية رفاييل غروسي، المتوقّع وصوله إلى المكان الأسبوع المقبل، "سيثير مسألة الموظفين... ويطلب معلومات بشأن هذا الإعلان الجديد".

واوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنّ "المحطّة أعلنت أنّه لا يُسمح لأيّ موظف في شركة إنرغو أتوم من اليوم فصاعداً بالعمل في المحطة" حيث سيعمل موظفون سابقون لدى المشغّل الأوكراني "بعدما حصلوا على الجنسية الروسية ووقّعوا عقوداً مع المشغّل الروسي".

وتقع المحطّة التي سيطرت عليها القوات الروسية في آذار 2022 في قلب الصراع. فهي تقع في إنرغودار على طول نهر دنيبرو الذي يعدّ خطّ جبهة طبيعيا بين الروس والأوكرانيين.

وكانت قد استُهدفت بالنيران كما انقطعت عنها شبكة الكهرباء مرّات عدّة، وهي في وضع يعدّ محفوفاً بالمخاطر ويثير مخاوف من وقوع حادث نووي.

ويتبادل الجانبان الاتهامات بالرغبة في التسبّب بكارثة في الموقع.