قيادي بحماس: موقفنا واضح بأن أي مقترح يجب أن يضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وإطلاق سراح الأسرى

اشار القيادي بحركة "حماس" محمود مرداوي الى ان "موقفنا واضح بأن أي مقترح يجب أن يضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وإطلاق سراح أسرى شعبنا"، واكد بان موقف الاحتلال حتى اللحظة غير واضح بشأن مقترح الهدنة الجديد، وحماس ستدرس المقترح الجديد للهدنة وتحدد موقفها ثم تقدم رداً بشأنه".

واوضح مرداوي في تصريح له، بان "موقفنا واضح بأن أي مقترح يجب أن يضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وإطلاق سراح أسرى شعبنا".