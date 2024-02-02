اشار القيادي بحركة "حماس" محمود مرداوي الى ان "موقفنا واضح بأن أي مقترح يجب أن يضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وإطلاق سراح أسرى شعبنا"، واكد بان موقف الاحتلال حتى اللحظة غير واضح بشأن مقترح الهدنة الجديد، وحماس ستدرس المقترح الجديد للهدنة وتحدد موقفها ثم تقدم رداً بشأنه".
واوضح مرداوي في تصريح له، بان "موقفنا واضح بأن أي مقترح يجب أن يضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وإطلاق سراح أسرى شعبنا".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بحماس: موقفنا واضح بأن أي مقترح يجب أن يضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وإطلاق سراح الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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