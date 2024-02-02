"النشرة": الدفاع المدني سحب عدد من السيارات أُحتجزت على طريق صنين بسبب الثلوج والجليد

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "عناصر الدفاع المدني تابعين لمركزي الفرزل وعميق تمكنوا من سحب عدد من السيارات أُحتجزت على طريق صنين بسبب الثلوج والجليد".

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