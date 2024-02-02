توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان ينحسر تدريجياً المنخفض الجوّي البارد "حيّان" "HAYAN " عن الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان اعتباراً من يوم غد الجمعة حيث يتجه شرقاً/ وليعود الطقس فيتقلب تحت تأثير منخفض جوي جديد متوسط الفعالية اعتباراً من يوم السبت ويستمر حتى بداية الأسبوع المقبل مع بقاء الاجواء باردة خلال الليل وساعات الصباح الاولى في المناطق الجبلية والداخلية، لذلك نحذر من سلوك الطرقات الجبلية بسبب تراكم الثلوج وتكوّن طبقات من الجليد.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و ١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و١٣درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة خاصة جنوب البلاد مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١١٠٠ متر، يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار ويبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع ١٠٠٠ متر.

السبت: غائم إجمالا مع ارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع أن تشتدّ أحياناً مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة في المناطق الجنوبية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق،

الأحد: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الجنوبية مترافقة برياح ناشطة . يتوقع حدوث انفراجات خلال الليل ويبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو ١٤٠٠م وما فوق.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا، يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة يتخللها انفراجات خلال النهار كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق.