الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية: ملتزمون بالعمل مع مصر لدعم التبادلات الفنية والثقافية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أكدت "أيرين تارويت" الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، عمق العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وقالت إن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بمواصلة عملها مع مصر لدعم التبادلات الفنية والعمل مع الكتاب والمصورين والفنانين لتعزيز الروابط الثقافية بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على هامش حفل انطلاق النسخة الأولى من "أسبوع الإسكندرية للتصوير" بالمتحف اليوناني الروماني، الذي يقام في الفترة من 1 إلى 10 فبراير، وتنظمه فوتوبيا تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، بالشراكة مع السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وأضافت "تارويت" أن‎ الولايات المتحدة تفخر بمشاركتها في افتتاح أسبوع الإسكندرية للتصوير في نسخته الأولى في مصر، ويعد حدث الليلة هو الأول من نوعه الذي تنظمه photopia والذي تم تصميمه لعرض المصورين والفنانين من جميع أنحاء الإسكندرية والدلتا في مكانها الثقافي الرئيسي في جميع أنحاء مدينة الإسكندرية الجميلة.

واستكملت الملحق الثقافي الأمريكي كلمتها قائلة "اسمحوا لي أيضًا أن أهنئ الحكومة المصرية على نجاحها في افتتاح المتحف اليوناني الروماني الرائع الذي يصور العصور اليونانية الرومانية، ومن خلال شراكته مع منظمات ثقافة التصوير الفوتوغرافي، سيكون أسبوع الإسكندرية للتصوير بمثابة حافز للإبداع والحوار والتبادل الثقافي".

وقالت: إن الولايات المتحدة تفخر بكونها الجهة الداعمة لأسبوع التصوير بالإسكندرية لأنه يعكس دور السفارة في الجمع بين التصوير الفوتوغرافي للمصريين والأمريكيين مقابل الثقافة التي تتجاوز الحدود وتولد حوارًا في جميع الأماكن.

وأشارت إلى أن مثل هذه المبادرات هي التي تقود مستقبل التعاون في الفن والابتكار بين الفنانين المصريين وخبراء القطاع الثقافي والأكاديميين وشركاء القطاع الخاص، وتعد حاضنة حقيقية للاقتصاد الإبداعي في مصر.

وتحدثت عن أبرز الأنشطة المقامة على هامش أسبوع التصوير، لافتة إلى أنه من المقرر استضافة ممثل مؤسسة "ناشيونال جيوغرافيك" للتواجد في مصر هذا الأسبوع للبحث عن جيل جديد ممن هم متحمسون للعمل مع ناشيونال جيوغرافيك، بالإضافة إلى دعم معرض أعمال المصور الشهير فاروق إبراهيم الذي جسّد ببراعة التاريخ الطويل والصداقة بين الولايات المتحدة ومصر.

وردا على سؤال حول فرص إقامة معارض فنية أخرى بالمحافظات خارج القاهرة والإسكندرية، قالت " أعتقد أن هناك دائمًا فرصة لذلك في أماكن أخرى، وأرى أن الأمر يتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في الفنون والاستثمار في الاقتصاد الإبداعي، وهذا ما سنشجعه إذا أرادت المحافظات الأخرى أن تفعله".

وتابعت: "هناك دائمًا سببًا للاحتفال بالمواهب في جميع أنحاء مصر، ومن خلال السفارة الأمريكية، كان لنا شرف الذهاب إلى مختلف المحافظات والالتقاء بفنانين موهوبين، وطلاب متفوقين، وعلماء استثنائيون.

يشار إلى أن فعاليات أسبوع الإسكندرية للتصوير، تتضمن نحو 40 محاضرة و8 معارض مختلفة تقام في سبعة مراكز ثقافية رئيسية في جميع أنحاء الإسكندرية هي "مركز الجيزويت الثقافي، وبسارية الفنون، والمتحف اليوناني الروماني، وأميديست، و6 باب شرق للفنون والثقافة، والمعهد الفرنسي، والمركز الثقافي اليوناني"، كما تشارك سفارتي هولندا وفرنسا في هذا الحدث من خلال العديد من المحاضرين والمصورين.