شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: وقف استيراد السيارات الجديدة لا يؤثر على السوق وسيوفر عملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن هناك أزمة دولارية صعبة تؤثر على جميع مناحي الحياة، وأهم منحى فيها وهي المواد الغذائية التي خضعت لأزمة الدولار بصورة فجة لا يستطيع أن يتحملها المواطن، مشيرا إلى أنه حال إصدار قرار بمنع استيراد السيارات بشروط سيتم توفير عملة صعبة.

وأوضح أشرف أمين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى، أن فكرة منع استيراد السيارات مضمونها وقف استيراد السيارات موديل السنة ونستورد السيارات موديل سنوات ماضية، لأنها ستكون أرخص وتوفر عملة صعبة ونفتح استيراد السيارات المستعملة استعمال أوروبي.

وتابع: "الفكرة عمرها ما تؤثر على السوق الداخلي للسيارات ولو استقدمنا السيارات المستعملة هنغطي احتياجات السوق المصري ولن نؤثر على العاملين في سوق السيارات ورجال الأعمال في هذا المجال، وهنوفر أرقام كبيرة من الدولار"، مطالبا باستيراد السيارات المستعملة بشروط يكون استعمال أوروبي تشبه الجديد بدل استيراد الزيرو وهذا سيوفر 50% من المصروف على السيارات.