شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الرئيس السيسى يبذل قصارى جهده لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، إن اتصالات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة مع رؤساء وملوك وقادة العالم لوقف إطلاق النار على غزة، دليل على إنسانيته ودعمه لحقوق الإنسان.

وأوضح عباس، أن الرئيس السيسي منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي ويبذل قصارى جهده لدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن اتصالات الرئيس السيسي المستمرة مع قادة العالم تهدف إلى دعم القضية الفلسطينية، وإحياء مسار السلام للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذى يحقق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتبنى رؤية واضحة وثابتة من خلال حل شامل وعادل بحل الدولتين ووقف التصعيد للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة الضغط على المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاكمة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.

يشار إلى أن تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالات هاتفية من سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، والمستشار الألماني "أولاف شولتز"، وتناولت المباحثات الأوضاع المتوترة في المنطقة وخاصة في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار.