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جماهير ناد إسباني تهز الملعب تضامنًُا مع فلسطين خلال لقاء مع فريق إسرائيلي

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ياسر رشاد - القاهرة - قامت جماهير نادي باسكونيا الإسباني لكرة السلة بدخول شرفي إلى مدارج الصالة خلال مباراة جمعت فريقهم بنادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي وهم يحملون الأعلام الفلسطينية.

وأطلقت الجماهير الإسبانية هتافات الحرية لحظة دخولها إلى صالة كرة السلة في مدينة فيتوريا الإسبانية، وسط هتافات مؤيدة للفلسطينيين في مواجهة الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات تفاعلا كبيرا لجماهير نادي باسكونيا في الصالة لحظة دخول بعض الجماهير وهم يحملون الأعلام ويطلقون هتافات مؤيدة لفلسطين.

ونظمت المنظمات المدنية الشهر الماضي مسيرات دعما لفلسطين تطالب بوقف إطلاق النار، وذلك أمام سفارتي الولايات المتحدة وإسرائيل في العاصمة مدريد.

وأعلنت اسبانيا أنها تنوي اتخاذ قرار فردي بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة إذا لم يفعل ذلك الاتحاد الأوروبي، وشددت على ضرورة الوقف الكامل والدائم لإطلاق النار في غزة وعدم الاكتفاء بهدنات مؤقتة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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