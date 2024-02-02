وصلة ضرب وتكبيل الأيدي.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديوهات التعدي على طفلين بالسويس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطعي فيديو على موقع "إنستجرام" يتضمن قيام رجل وسيدة بالتعدي على طفلين مكبلي الأيدي في السويس.

وتداول مقطعي فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يظهر خلال أحدهما طفلين مكبلي الأيدي من الخلف وصوت إحدى السيدات تعاتبهما، والأخر يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدي عليهما بالضرب.

وبالفحص أمكن تحديد الطفلين "طالب وطالبة، مقيمان في فيصل بالسويس كما أمكن تحديد الآخرين، وتبين أنهما والدتهما، زوج والدتهما".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبسؤالهما، أيدا ما جاء بمضمون الفحص وأضافا أنهما ارتكبا الواقعة من شهرين بمحل سكنهما، وعللا قيامهما بذلك لعدم رغبتهما في تواجد الطفلين معهما، ورفض والدهما إقامتهما معه.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.