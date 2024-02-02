مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري:

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين في انقلاب سيارة رحلات سفاري بصحراء سيوة غرب مدينة مرسى مطروح وجرى نقل الحالات لمستشفى سيوة المركزي.

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن مستشفى سيوة المركزي استقبلت 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة، فيما انتقل لمتابعة الوضع ميدانيا ومباشرة من داخل المستشفى.

وأضاف سالم أن الحادث أسفر عن حالة وفاة واحدة و 6 مصابين حيث تنوعت الإصابات بين بسيطة ومتوسطة، ولم تستدع الإصابات تحويل أى حالات خارج المستشفى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن اقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وجرى استدعاء الأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى.

وأشار إلى أنه جرى وضع 3 حالات تحت الملاحظة، وتقرر خروج 3 آخرين لتحسن حالتهم بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم، ويجرى تقديم الخدمات الطبية للمصابين بمستشفى سيوة المركزى وتحت الإشراف المباشر للدكتور محمود حبيب مدير المستشفي والطاقم الطبي المرافق.