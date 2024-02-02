تفاصيل 3 دورات مهمة بمركز اللغات والترجمة جامعة القاهرة بخصم 50%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلن مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية عن عقد دورة للطلاب والخرجين "CEM90"، ذلك لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لتحسين فرصهم في العثور على وظائف جيدة بعد التخرج.

تغطي هذه الدورة مجموعة واسعة من الموضوعات المهمة، كالتالي:

1- دورة Business English: تهدف إلى تحسين مستوى اللغة الإنجليزية لدى الطلاب وتعزيز قدراتهم في التواصل في بيئة الأعمال.

2- دورة Soft Skills & Marketing: تغطي مجموعة واسعة من المهارات الشخصية والاجتماعية المهمة في سوق العمل، بما في ذلك التعامل مع الآخرين، وإدارة الوقت، والقدرة على التفكير الإبداعي، وتطوير مهارات التسويق.

3- دورة Computer: تهدف إلى تطوير مهارات استخدام الحاسوب والبرامج المكتبية الأساسية، وزيادة فرص الطلاب في الحصول على وظائف تتطلب استخدام التكنولوجيا.

وأوضح المركز أن الدورات فرصة مميزة للطلاب والمهتمين بتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في سوق العمل، موضحًا عن توفر خصومات للطلاب قد تصل إلى 50%.