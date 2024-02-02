مدته 3 سنوات.. فرع جامعة لندن بالعاصمة الإدارية يبدأ الدراسة في الاقتصاد والعلوم السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلنت الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية بدء الدراسة في برامج الاقتصاد والعلوم السياسية بفرع جامعة لندن النموذج الكونفيدرالي.

وتأتي برامج جامعة لندن في تخصصات الاقتصاد والتمويل وادارة الأعمال والعلوم السياسية والعلاقات الدولية تحت الإشراف الأكاديمي المباشر من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية London School of Economics والتي تحتل المركز الأول في أوروبا والثاني عالميا في مجال العلوم الإنسانية والإدارة وفقا للتصنيف العالمي QS.

وتشمل برامج كلية لندن للاقتصاد التي تقدمها الجامعات الأوروبية في مصر بكالوريوس الاقتصاد، بكالوريوس الاقتصاد و التمويل، بكالوريوس الاقتصاد والسياسة، بكالوريوس الاقتصاد والإدارة، بكالوريوس إدارة الأعمال، بكالوريوس التمويل، بكالوريوس السياسة والعلاقات الدولية.

ويحصل طلاب الجامعات الأوروبية في مصر على مدار 3 سنوات، على العلمية ومحاضرات عبر منصات رقمية، كذلك المكتبة الرقمية لجامعة لندن، بالإضافة إلى ذلك، يشترك فريق العمل بلندن في اختيار الأكاديميين المتميزين القائمين على تدريس المقررات في الجامعات الأوروبية في مصر لضمان المستوى التعليمي كما يقومون بزيارات دورية للجامعات الأوروبية في مصر للتنسيق مع الفريق الأكاديمي و الإداري.