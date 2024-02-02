وزير الداخلية التركي: توقيف 15 أجنبيًا يُشتبه في انتمائهم إلى "داعش" بعملية أمنية في أنقرة

أعلن وزير الدّاخليّة التّركي علي يرلي قايا، توقيف 15 أجنبيًّا، في عمليّة "قهرمانلار 48" الأمنيّة ضدّ تنظيم "​داعش​" الإرهابي، في العاصمة ​أنقرة​.

وأوضح، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "في نطاق العمل الّذي تقوم به مديريّة فرع ​مكافحة الإرهاب​ التّابعة لقسم شرطة أنقرة، تمّ القبض على هؤلاء الأجانب المشتبه بهم، الّذين تبيّن أنّهم نشطوا داخل "داعش" في الماضي"، مشدّدًا على "أنّنا لن نتسامح مع أيّ إرهابيّين، وأنّنا سنواصل معركتنا دون انقطاع بجهود قوّاتنا الأمنيّة المتفوّقة حتّى تحييد آخر إرهابي".