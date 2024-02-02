في صحف اليوم: وزير خارجية فرنسا سيزور لبنان وكاميرون اقترح أبراج مراقبة حدودية لضمان تطبيق الـ1701

تزامنًا مع إعلان هيئة البث الإسرائيليّة، أنّ المبعوث الخاص للرّئيس الأميركي آموس هوكشتاين سيصل إلى إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل، كشفت مصادر سياسية ودبلوماسية كانت على تواصل في الساعات الاخيرة مع بعض اعضاء الوفد النيابي اللبناني الموجود في واشنطن، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "هوكشتاين سيجول في المنطقة، وسيكون في تل ابيب بدايةً ما بين يومي الاثنين والثلثاء المقبلين، وفي حال حققت زيارته لها نتائج ايجابية على مستوى النقاط التي يجري البحث فيها، قد يزور بيروت الأربعاء أو الخميس المقبلين".

بدورها، أشارت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "وزير الخارجية الفرنسية الجديد ستيفان سيجورني سيزور لبنان مطلع الاسبوع المقبل، ضمن جولة اقليمية له تشمل عدداً من عواصم المنطقة، ومن المرجح ان يكون في بيروت بين مساء الاثنين وصباح الثلثاء المقبلين، لانّ الموعد يتأثر بالجولة؛ في ظل توقع ان يضطر الى تمديد زيارته لبعض العواصم الاساسية".

كاميرون يقترح أبراج مراقبة حدودية لضمان "احترام الجانبيْن" للقرار 1701

من جهتها، لفتت صحيفة "الأخبار"، إلى أنّ "بالتزامن مع الضغوط المكثّفة، أميركياً ومصرياً وقطرياً، لإنجاز صفقة تبادل مع هدنة إنسانية طويلة نسبياً في غزة، تحرّكت العواصم الغربية المعنية لتحضير الساحة اللبنانية لخطوة مماثلة، استناداً إلى أن وقف العمليات العسكرية في غزة سيؤدي إلى وقف "حزب الله" لعمليات الإسناد التي يقوم بها ضد قوات الاحتلال على الحدود".

وذكرت أنّ "بيروت كانت أمس على موعد مع مزيد من الأفكار الغربية الهادفة إلى توفير الأمن للعدو، وتمثّل ذلك في ما حمله وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون، الذي زار بيروت أمس والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون".

وبيّنت الصّحيفة أنّ "قبل وصوله، أرسل كاميرون إلى بيروت "أفكاراً واقتراحات"، تعالج "متطلبات الجانبَين الإسرائيلي واللبناني" في شأن الوضع على الحدود، وضمان التطبيق الكامل للقرار 1701. وأفادت مصادر متابعة لـ"الأخبار"، بأن "لندن تقترح تعميم نموذج أبراج ونقاط المراقبة الحدودية التي أقامها الجيش اللبناني، بدعم بريطاني، على طول الحدود مع سوريا، على أن تتولى القوات الدولية إقامة هذه الأبراج على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة".

وأوضحت أنّ "بحسب المقترح البريطاني، فإن الأمر يتطلب إعلاناً من الجانبين عن وقف لإطلاق النار، وسحب المظاهر العسكرية على جانبَي الحدود، وإعداد خارطة لكل الحدود من رأس الناقورة حتى مزارع شبعا، وإجراء اختبارات من خلال اختيار مقاطع حدودية، على أن يتم نصب أبراج ونقاط مراقبة مجهّزة بأجهزة رصد وتتبّع حديثة، تكون تحت إشراف القوات الدولية، وتعمل على جانبَي الحدود وليس على الجانب البناني فقط. ويشير الاقتراح إلى أن مهمة هذه القوات والأبراج ضمان عدم حصول خروقات للقرار 1701 من الجانبين، والتثبّت من عدم وجود مظاهر عسكرية في عمق معيّن".

كاميرون قلق ويستطلع جهوزية لبنان "لليوم التالي" لوقف الحرب في غزة

على صعيد متّصل، أشارت مصادر مطلعة لصحيفة "الديار"، إلى أنّ "كاميرون أعرب عن قلق بلاده من التطورات جنوبا، محذرا من مخاطر اتساع المواجهات. وكان لافتا تفهمه عدم امكانية التوصل الى تهدئة جنوبا، بمعزل عن المواجهات في غزة، الا انه كان قلقا من احتمال فشل المحادثات الحالية في القطاع، ورسم اكثر من علامة استفهام حيال حدود التصعيد المحتملة".

وركّزت على أنّه "تحدث أيضًا عن خطوة متقدمة لبلاده قد تتخذ لاحقا، وتتمثل بالاعتراف بدولة فلسطينية كجزء من خطوة دبلوماسية تتجسد لاحقا في الامم المتحدة، كمقدمة نحو حل الدولتين، وذلك لإعطاء الشعب الفلسطيني أفقاً سياسياً".

مجلس الوزراء

في سياق منفصل، وتعليقًا على نيّة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدّعوة الى جلسة لمجلس الوزراء صباح الخميس المقبل، لفتت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "جدول اعمال الجلسة سيكون فضفاضاً وسيزيد عن 60 بنداً على الاقل، إن أُدرجت البنود المؤجّلة من جلسات سابقة، ولا سيما منها المتعلقة بالحوافز المقترحة لموظفي القطاع العام والعسكريين. كما انّ هناك عدداً من البنود الإدارية والمالية الطارئة التي لا تنتظر اصدار مشروع الموازنة العامة الذي ما زال لدى الامانة العامة لمجلس النواب، في انتظار الاطلاع والتثبت من التعديلات التي أُدخلت عليه في الجلسة النيابية الاخيرة، وقد أُدرجت بنحو دقيق تطابقاً مع مضمون المناقشات التي شهدتها تلك الجلسة، ولا سيما منها تلك التي جرت في ظل أجواء الفوضى والهرج والمرج الذي ساد الجلسة؛ وتسببت بخلافات حول مضمون النصوص المقترحة في الصيغة الأولية الموضوعة".