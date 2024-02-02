اعتذر وزير الدّفاع الأميركي لويد أوستن علنًا، عن إخفاء إصابته بسرطان البروستات ودخوله إلى المستشفى.
وأشار في مؤتمر صحافي، إلى "أنّني أريد أن أكون واضحًا للغاية: لم نتعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح. كان يجب أن أخبر الرّئيس بتشخيص إصابتي بالسّرطان، وأن أخبر فريقي والشّعب الأميركي"، مؤكّدًا "أنّني أتحمّل المسؤوليّة الكاملة عن ذلك، وأعتذر لزملائي وللشّعب الأميركي". وشدّد على أنّه "لم يكن هناك أيّ شغور في السّلطات، ولا أيّ خطر على قيادة الوزارة والإشراف عليها".
وكان قد تعرّض أوستن لانتقادات واسعة النّطاق، بعد الكشف عن دخوله المستشفى قبل فترة قصيرة، وإخفاء مشكلته الصحيّة، خلافًا للبروتوكولات السّارية. ولم يكن الرّئيس الأميركي جو بايدن على علم بتشخيص إصابة وزير الدّفاع بالسّرطان لأسابيع، وفق البيت الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأميركي اعتذر عن إخفاء إصابته بالسرطان ودخوله المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.