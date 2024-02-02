وزير الدفاع الأميركي اعتذر عن إخفاء إصابته بالسرطان ودخوله المستشفى

اعتذر وزير الدّفاع الأميركي ​لويد أوستن​ علنًا، عن إخفاء إصابته بسرطان البروستات ودخوله إلى المستشفى.

وأشار في مؤتمر صحافي، إلى "أنّني أريد أن أكون واضحًا للغاية: لم نتعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح. كان يجب أن أخبر الرّئيس بتشخيص إصابتي بالسّرطان، وأن أخبر فريقي والشّعب الأميركي"، مؤكّدًا "أنّني أتحمّل المسؤوليّة الكاملة عن ذلك، وأعتذر لزملائي وللشّعب الأميركي". وشدّد على أنّه "لم يكن هناك أيّ شغور في السّلطات، ولا أيّ خطر على قيادة الوزارة والإشراف عليها".

وكان قد تعرّض أوستن لانتقادات واسعة النّطاق، بعد الكشف عن دخوله المستشفى قبل فترة قصيرة، وإخفاء مشكلته الصحيّة، خلافًا للبروتوكولات السّارية. ولم يكن الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ على علم بتشخيص إصابة وزير الدّفاع بالسّرطان لأسابيع، وفق ​البيت الأبيض​.