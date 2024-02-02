وزيرة خارجية بلجيكا استدعت سفيرة إسرائيل بعد قصف مكاتب وكالة التنمية البلجيكية في غزة

لفتت وزيرة الخارجيّة البلجيكيّة حجة لحبيب، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "مكاتب وكالة التّنمية البلجيكيّة (إينابيل- Enabel) في غزة قُصفت ودُمّرت"، مؤكّدةً أنّ "استهداف المباني المدنيّة أمر غير مقبول". وأعلنت "أنّنا وبالتّنسيق مع وزيرة التّنمية كارولين جينيز، نستدعي السّفيرة الإسرائيليّة لاسيتضاح الأمر".
من جهته، أشار مدير "إينابيل" جان فان ويتر، إلى أنّ مكاتب الوكالة في غزّة "دُمّرت بالكامل أمس في قصف"، مشدّدًا على أنّ "جميعنا في "إينابيل" مصدومون. باعتبارنا وكالة حكوميّة تعمل من أجل الصّالح العام في إطار القانون الإنساني الدّولي، لا يمكننا قبول ذلك".
وتقع مكاتب الوكالة في مبنى بشارع فيكتور هوغو في حيّ الرمال المركزي بمدينة غزة.
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