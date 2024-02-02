انت الان تتابع خبر بعد انخفاضها 2%.. أسعار النفط تعاود النهوض بـ"صعقة انعاش" من أوبك+ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 79.20 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 74.22 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمئة عند التسوية يوم الخميس بسبب تقارير غير مؤكدة عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وقال مسؤول قطري إنه لم يتم التوصل بعد لوقف لإطلاق النار لكن حماس تلقت على نحو إيجابي مقترحا تم طرحه في وقت سابق من هذا الأسبوع.



واستمرت اضطرابات التجارة العالمية مع تواصل الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر مما أثار توترات جيوسياسية ومخاوف متعلقة بالشحن. وقالت الجماعة المتحالفة مع إيران يوم الخميس إن قواتها البحرية استهدفت سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر.

وقال مصدران في أوبك+ يوم الخميس إن المجموعة أبقت على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وستقرر في مارس آذار ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية المعمول بها في الربع الأول أم لا.

كما تلقت أسعار النفط دعما من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بإبقاء سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25 و5.50 بالمئة، وتعليقات رئيسه جيروم باول الذي قال إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.