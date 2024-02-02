"النشرة": هدوء مشوب بالترقب والحذر الشديدين يخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "حالة من الهدوء المشوب بالترقّب والحذر الشّديدَين، تخيّم على القطاع الشّرقي من ​جنوب لبنان​ منذ منتصف اللّيل الفائت، انطلاقًا من محور سهل المجيدية- الغجر- خراج ​بلدة الماري​ وحتّى منطقة ​العرقوب​ وحاصبيا ومزارع شبعا"ز

وأوضح أنّ "ذلك يأتي بعد يوم طويل وعنيف من التّراشق المدفعي والصّاروخي بين عناصر "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة، الّتي وسّعت دائرة اعتداءاتها ضدّ المناطق المحرَّرة في المنطقة، مستهدفةً ​راشيا الفخار​، الهبّاريّة، حلتا، ​كفرشوبا​ وكفرحمام".