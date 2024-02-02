"الجريدة": تقليص الحرس الثوري نشر كبار ضباطه في سوريا هو مجرد إجراءات دفاعية

أفاد مصدر مطلع في "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني، عبر صحيفة "الجريدة" الكويتية، بأن تقليص الحرس نشر كبار ضباطه في سوريا بعد مسلسل اغتيالات شمل عدداً من جنرالاته الكبار، هو مجرد إجراءات دفاعية، وأنه ليس هناك أي تقليص لوجودها في سوريا.

وبحسب المصدر، فإنه بعد عملية الاغتيال الأخيرة، التي أسفرت عن مقتل نائب قائد استخبارات فيلق القدس، الذي كان يشغل أيضاً منصب قائد استخبارات "الحرس" في سوريا مع 4 من مساعديه في حي المزة بدمشق، زار قائد "فيلق القدس" اللواء إسماعيل قآني العاصمة السورية، والتقى الرئيس بشار الأسد، وسلّم إليه رسالة من المرشد الأعلى علي خامنئي، تؤكد وجود اختراق أمني داخل الأجهزة الأمنية السورية.

وكشف المصدر أنه تم الاتفاق مع الأسد على اتخاذ إجراءات مضادة، بينها إخفاء هويات الضباط الإيرانيين، وإصدار ترخيص خاص يسمح للمهمين منهم بدخول سوريا والخروج منها دون الكشف عن هوياتهم، فترة مؤقتة، على أمل أن تتمكن دمشق من كشف أماكن الاختراق.

وأكد أنه بحسب الاتفاق، تقرر أن يتم تغيير مواقع إقامة كبار الضباط الإيرانيين في سوريا دون إعلام الأجهزة الأمنية السورية، وأن يستقر هؤلاء في أماكن غير معروفة، موضحاً أنه لتطبيق هذه الإجراءات كان لا بد من خروج هؤلاء الضباط من سوريا والعودة حسب شروط الاتفاق الجديد.