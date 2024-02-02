الإدارة الأمريكية: الأونروا مؤسسة لا يمكن الاستعاضة عنها خاصة في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الإدارة الأمريكية أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، تعد مؤسسة هامة للغاية "لا يمكن الاستعاضة عنها" من أجل قطاع غزة ، وأنها تنتظر التحقيقات حول المزاعم الأخيرة المتعلقة بها.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في موجز صحفي، قال فيه: "للأونروا دور هام لا يمكن الاستعاضة عنها، ولا توجد حاليا أي منظمة إنسانية أخرى في غزة يمكنها أن تلعب دور الأونروا".

وأشار أن الأونروا تلعب دورًا حساسًا في تلبية الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين النازحين، مضيفًا: "لا ينبغي تعريض هذه البعثة للخطر".

وأكد ميلر أهمية قيام الوكالة بالتحقيق بخصوص الادعاءات القائلة بأن بعض موظفي الأونروا على اتصال بحركة حماس ، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المواقف مرة أخرى.

ولفت أنهم علقوا مساعداتهم للأونروا لأن التحقيق مستمر، وأنهم ينتظرون انتهائه.

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.

المصدر : وكالات