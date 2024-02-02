المرصد الاوروبي: المسؤولون اللبنانيون يتهربون من اقرار القوانين الاصلاحية

رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، الى أن |المسؤولين اللبنانيين لا يزالون "يتهربون" من إقرار القوانين التي يمكن وصفها بالاصلاحية والتي شأنها وضع البلاد على سكة النهوض أولها قانون اعادة هيكلة المصارف".

واشار المرصد الى أنه لا مفر من أن تكون البنوك في لبنان شريكة في تحمل الخسائر، معتبرا ان "هناك تحديا كبيرا يواجه الجميع في المرحلة المقبلة فهل يتم توحيد سعر الصرف الرسمي كما طلب صندوق النقد وبالتالي توضع البنوك امام الأمر الواقع وتضطر الى اعادة رسملة نفسها؟!