تابع وفد من النواب ضم كل من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب والنواب الان عون نعمة افرام، ياسين ياسين واسعد درغام زيارتهم إلى واشنطن بلقاء جمعهم بمساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى باربرا ليف، حيث تم التشديد على "ضرورة ان يسعى اللبنانيون إلى انتخاب رئيس للجمهورية واستكمال بناء الدولة كما العمل على تحييد شبح الحرب الشاملة عن لبنان".
وقد اكدت ليف في هذا السياق ان "اللجنة الخماسية تسعى لمساعدة لبنان لايجاد حل لأزمته السياسية، لكن لا يمكنها ان تحل مكان اللبنانيين في التوصل الى حل داخلي والتفاهم فيما بينهم ، مشددة على ان الحل في نهاية المطاف هو من مسوؤلية اللبنانيين انفسهم".
كما شملت لقاءات الوفد النيابي أعضاء في الكونغرس الاميركي ومنهم غريغوري ميكس وداريل عيسى ودارين لحود اضافة الى غاريت غرافيس، وقد ركزت المحادثات على الاستحقاق الرئاسي، وبناء الدولة وإبعاد شبح الحرب واعادة الثقة إلى الاقتصاد اللبناني، كما ضرورة مواصلة دعم الجيش اللبناني كمؤسسة جامعة لحماية لبنان والحفاظ على استقراره".
كانت هذه تفاصيل خبر ليف التقت وفدا نيابيا: اللجنة الخماسية تسعى لمساعدة لبنان لايجاد حل لأزمته السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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