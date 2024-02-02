مكتب كنعان عن مستندات تزعم تحويله أموالًا للخارج: مفبركة وثبت تزويرها قضائيًا وإداريًا

أشار المكتب الإعلامي لرئيس لجنة المال والموازنة النّائب ​ابراهيم كنعان​، إلى أنّه "يتمّ التّداول عبر وسائل التّواصل الاجتماعي، بمستندات ثبت تزويرها قضائيًّا وإداريًّا، تزعم تحويل كنعان أموالًا للخارج".

وأكّد في بيان، أنّ "هذه المستندات غير صحيحة ومزوّرة ومفبركة وسبق وروّجها البعض قبل سنوات، وفي أكثر من مناسبة، لمحاولة استهداف كنعان والتّشويش على عمله الوطني والرّقابي والتّشريعي، وكانت محطّ ملاحقة قضائيّة بناءً على الإحالة 6650/2021، وادعاء أمام ​النيابة العامة​ الاستئنافية وقاضي التّحقيق الأوّل؛ وصدر فيها حكم بالتّزوير والقدح والذّم والتّشهير في 8 تمّوز 2021".

وحذّر المكتب من أنّ "نشر هذه المستندات الثّابت تزويرها قضائيًّا وإداريًّا أو التّداول بها، سواء عبر وسائل الإعلام أو وسائل التّواصل الاجتماعي أو تطبيق "​واتساب​"، يشكّل مخالفةً قانونيّةً ويعرّض النّاشرين والمتداولين للملاحقة القضائيّة لمخالفتهم حكمًا قضائيًّا؛ وارتكابهم جناية استخدام المزوّر مع سابق تصوّر وتصميم".