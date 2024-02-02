افادت معلومات للـLBCI بأن "حزب القوات اللبنانية يدرس التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض مواد موازنة 2024 بعد صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية".

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBCI: القوات تدرس التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض مواد موازنة 2024 بعد صدورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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