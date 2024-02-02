افاد مراسل "النشرة" في زحلة، بأن "قوة من مخابرات الجيش داهمت ليل أمس عددا من المناطق البقاعية، وأوقفت خمسة أشخاص يُعتبرون من أهم تجار المخدرات، كما ضبطت كمية كبيرة من الممنوعات، وأودع الموقوفون القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قوة من الجيش أوقفت 5 تجار مخدرات وضبطت كميات منها خلال مداهمات بمناطق بقاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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