روسيا: إعادة دفن رفات عسكريين سوفييت دون موافقة أقاربهم لن تبقى بلا رد

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء القائمة بالأعمال الإستونية في روسيا، جانا فاناميلدر، إلى وزارة الخارجية الروسية، احتجاجًا على خطط لإعادة دفن رفات عسكريين من الاتحاد السوفييتي في مقبرة "تالين" العسكرية دون موافقة أقاربهم.

وحسب سبوتنيك، ذكرت الخارجية الروسية في موقعها الرسمي: "في 2 فبراير/شباط الجاري، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة إستونيا في روسيا، جانا فاناميلدر، إلى وزارة الخارجية الروسية، وذلك احتجاجًا على خطط السلطات الإستونية "لإعادة دفن رفات العسكريين السوفييت في مقبرة تالين العسكرية دون موافقة أقاربهم".

وأضافت الوزارة أن "مثل هذه الأفعال تتعارض مع الممارسات الدولية المقبولة عمومًا والأخلاق الإنسانية، والتي فقدتها تالين منذ فترة طويلة".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن مثل هذا الفعل "لن يمر من دون رد".