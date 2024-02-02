فيديو عن حياة الأسرى في سجون الاحتلال.. حرب نفسية تستخدمها قناة عبرية

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت القناة 14 الإسرائيلية اليمينة المتطرفة، تقرير مصور كنوع من الحرب النفسية، عن حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ويظهر القسوة البالغة التي يتم التعامل بها معهم والإذلال الشديد الذي يعيشونه.

وقال صحفي فلسطيني، شارك الفيديو على صفحته عبر منصة أكس، إن التقرير موجه للشارع الإسرائيلي، ومعد التقرير يكذب ويقول إن هؤلاء هم من قوات النخبة في المقاومة بهدف إرضاء الإسرائيليين، ولا شيء يثبت ذلك الإدعاء.

ويعد الفيديو ضمن الحرب النفسية التي يستخدمها الاحتلال، كعملية بائسة للضغط على الحركة للقبول بالهدنة مصحوبة بانسحابات من الشمال لإغرائها بالقبول.