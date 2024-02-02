الخطيب: مشروع المقاومة لمصلحة لبنان وانتصارها يعني كل اللبنانيين

اشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، خلال خطبة الجمعة الى ان "الأوضاع الى يعيشها العالم العربي والإسلامي تستدعي من المسلمين ان يعودوا الى مفهوم العدالة التي كرسها الامام علي بن ابي طالب في مواقفه"، معتبرا ان "المسلمين وصلوا إلى مكانة الضعف لأنهم لن يطبقوا العدالة في شعوبهم ولم يلتزموا بأحكام الله وشريعته، وإستخدام الموضوع الطائفي بحجة الدفاع عن مصالح الأنظمة التي اثارت الخلافات الطائفية والمذهبية في الأمة حتى لا يطالبها أحد بالعدالة".

ولفت الخطيب الى إن "الشعب الفلسطيني تحدى الاجرام الصهيوني ولم يستسلم للعدو وقدم كل التضحيات لأنهم وجدوا أن الصراع هو صراع وجودي ،و نتائج المعركة في فلسطين ستؤثر على كل القوى الدولية بشرقها وغربها لأنهم يحاربون على أساس القيم المادية ولاجل الهيمنة فيما الفلسطينيون يحاربون لاجل القيم المعنوية في مواجهة القوى والموازين المادية، وهذا ما يجعل من معركة فلسطين تحدٍ للنظام العالمي وللقيم المادية وليس للصهاينة وحسب".

وراى الخطيب ان "معركتنا مع العدو الإسرائيلي هي معركة ثقافية الى جانب انها عسكرية، والمشكلة عند بعض العرب والمسلمين انهم لا يريدون ان يعترفوا ان مشكلتنا مع العدو لا يمكن حلها الا بالمقاومة التي اثبتت التجارب انها الطريق الوحيد لتحرير الأرض، فهم يتعاطون مع القضية الفلسطينية بخلفيات مذهبية ومصالح خاصة للحفاظ على السلطة ويخافون على عروشهم، ان بعض اللبنانيين يفكرون بخلفية مذهبية وطائفية، ونحن نؤكد ان المقاومة اذا انتصرت ينتصر معها كل اللبنانيين، ومشروعها هو لمصلحة لبنان ولكن المشكلة تكمن في الطائفية والمذهبية ، ونحن حينما نطرح دولة المواطنة لانها تعطي الحق لكل اللبنانيين وتنصفهم ولا تميز بينهم في الحقوق والواجبات، فالشيعة ليسوا كتلة متمايزة عن سائر المسلمين واللبنانيين ، وهم في خدمة لبنان والدفاع عن سيادته، وعلى اللبنانيين ان ينتجوا حلا داخلياً لازماتهم من خلال الحوار والتوافق و لا ينتظروا الخارج".