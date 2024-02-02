المجلس الوطني الأرثوذكسي: الحل الوحيد اليوم بإيقاف الحرب والعودة إلى الداخل والدستور

رأى المجلس الوطني الأرثوذكسي برئاسة روبير الابيض، في بيانه الشهري ان "المنظومة السياسية لا تبالي بالاوضاع السيئة التي يعيشها معظم الشعب اللبناني"، لافتا الى ان "قرارات مجلس النواب المتكبر المتعالي على شعبه، دائما تكون ضد مصلحة المواطنين من خلال القوانيين والمراسيم التي يصدرها في كل مرة، فلا ياخذ في الاعتبار هواجس الشعب ومشاكله الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والصحية".

ووصف الموازنة التي أقرت بـ"الكذبة الكبيرة والعميقة"، معتبرا انها "مؤامرة على هذا الشعب الكادح، فالضرائب والرسوم الجديدة تخطت المعقول منها 10 إلى 20 ضعفا ومنها إلى 60 ضعفا، في حق المواطنين والشركات والمؤسسات الخاصة التي تحارب لتبقى تعمل في لبنان وكلها تعود عبئا على المواطن الذي أصبح مفلسا بسبب كل هذه السياسات الخاطئة الجهنمية".

وتطرق الى الوضع في الجنوب والتخوف من توسع رقعة الحرب، معتبرا "ان الحل الوحيد اليوم بايقاف الحرب والعودة إلى الداخل والدستور والتفاهم على انقاذ وطننا قبل كل شي". واكد اننا "غير قادرين اليوم على مواجهة مع العدو ليس خوفا، إنما ليس هناك اي مقومات للحرب، إضافة الى ذلك الانقسامات السياسية الحادة داخليا والأزمات التي تعصف بنا منها اقتصادية وصحية واجتماعية ومالية".

واعتبر ان "ما ينقصنا هو نظام جديد واضح جامع غير طائفي، فالنظام الحالي مهيمن عليه من فئة واحدة وغير صالح وهش، وجميع المؤسسات يعشش فيها الفساد، نريد بلدا حرا سيدا مستقلا لكل اللبنانيين تحت راية العلم اللبناني فقط".