قائد الجيش التقى نائب رئيس أركان الدفاع في الجيش البريطاني وبحثا سبل التعاون بين جيشي البلدين

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون نائب رئيس أركان الدفاع في الجيش البريطاني للاستراتيجية العسكرية والعمليات اللواء Charles Walker بحضور السفير البريطاني في لبنان Hamish Cowell والملحق العسكري البريطاني في لبنان المقدم Lee Richard Saunders، وجرى التداول في سبل التعاون بين جيشي البلدين والتطورات عند الحدود الجنوبية. كذلك استقبل قائد الجيش القائم بالأعمال في سفارة صربيا في لبنان Miljan stanojevic، وتناول البحث شؤونًا مختلفة.

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