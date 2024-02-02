مصرع طالب غرقًا في نهر النيل بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى طالب في المرحلة الإعدادية، مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل فرع رشيد في نطاق مدينة فوه بكفر الشيخ.

التفاصيل عندما تلقي اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فوه، يفيد بمصرع "يوسف.أ.إ"، 15 عامًا، طالب بالمرحلة الإعدادية، ويقيم بمدينة فوه، غرقًا في مياه نهر النيل فرع رشيد، وجرى انتشال الجثة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فوه المركزي، تحت تصرف النيابة العامة وبانتداب مفتش الصحة لمعرفة أسباب الوفاة تبين من تقرير الدكتور خالد مفتاح، مدير إدارة فوه الصحية، ومفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق.

كشفت التحقيقات الأولية لرجال الشرطة عن الطالب الغارق أثناء عودته من أحد الدروس الخصوصية، وبحيازته دراجته قرر غسلها في مياه نهر النيل فرع رشيد بالقرب من العبارة فانزلقت قدماه في المياه ما أدى إلى مصرعه غرقًا.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بالتصريح بدفن الجثة.