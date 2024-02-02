بالفيديو والصور- مبتهلون من 50 دولة يمدحون النبي وينشدون باسم مصر في شوارع بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت شوارع محافظة بورسعيد حالة من البهجة، اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع فعاليات افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي يشارك بها الدكتور أحمد عمر هاشم، والشيخ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويرأسها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

ونظم المشاركون حفلا للإنشاد الديني بميدان الشهداء بشارع 23 يوليو ألقوا خلاله قصائد مدح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك بحضور كبار المسئولين بالدولة والعماء، وحفظة القرآن الممثلين لـ 50 دولة بالعالم.

كما نظم المشاركون حفلا في ميدان ساحة مصر والمطل على قناة السويس والذي يقع علي ناصية العالم بين قارتي آسيا وأفريقيا، وأنشد المتسابقون بأسم مصر، وقالوا القصائد التي تتحدث عن تاريخ هذا البلد العظيم وخدمته لكتاب الله عز وجل، ورعايته لقضية السلام في العالم ورفضه للعدوان، وذلك بحضور المئات من أهالي بورسعيد.