استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى اماني، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات الميدانية والسياسية في ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على قطاع غزة والقرى والبلدات الحدودية اللبنانية إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين .

كانت هذه تفاصيل خبر بري عرض الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية مع السفير الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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