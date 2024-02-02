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بري عرض الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية مع السفير الإيراني

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى اماني، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات الميدانية والسياسية في ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على قطاع غزة والقرى والبلدات الحدودية اللبنانية إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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