"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي على اطراف طيرحرفا الشمالية ووادي حسن ومجدل زون

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بـ"قصف مدفعي إسرائيلي على اطراف طير حرفا الشمالية واطراف وادي حسن ومجدل زون، وغارة على أطراف بلدة شيحين ومنطقة الغابية بين عيترون ومارون".

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