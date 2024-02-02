النشرة: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بلدات كفرشوبا وراشيا الفخار والفرديس

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا عن "قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف احراج الصنوبر بين راشيا الفخار والفردبس في خراج الهبارية كما يستهدف القصف أطراف كفرشوبا وكفرحمام".

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