نقلت شبكة "NBC" عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم بأن "الرد العسكري على مقتل 3 جنود أميركيين قد يشمل أهدافا في دول مختلفة خارج ايران"، مشيرين الى ان "العملية ستكون أقوى رد على الميليشيات بعد أكثر من 150 هجوما على القوات الأميركية".
واكد المسؤولون ان "الهجوم المضاد الذي استقر عليه الرئيس الاميركي جو بايدن قد يستمر على مدى أيام أو أسابيع".
كانت هذه تفاصيل خبر NBC عن مسؤولين أميركيين: الهجوم المضاد على مقتل 3 جنود اميركيين قد يستمر على مدى أيام أو أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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