المخابرات الأمريكية: طهران لا تسيطر بشكل كامل على الجماعات التي تعمل بالوكالة عنها بالشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤولون في المخابرات الأمريكية إن طهران لا تتمتع بالسيطرة الكاملة على المجاميع التي تعمل بالوكالة عنها في الشرق الأوسط، بما في ذلك مهاجمة وقتل جنود أمريكيين في الأسابيع الأخيرة وفقا لموقع بوليتيكو.

وحسب يورونيوز، مع تصاعد العنف في المنطقة، سعت إدارة الرئيس جو بايدن لفهم مدى تورط إيران في توجيه الهجمات على القوات الأمريكية، علما أنه ليس لدى واشنطن خط اتصال مباشر مع طهران.

وأوضح المسؤولون أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مسؤول عن إرسال الأسلحة والمستشارين العسكريين والمعلومات الاستخبارية لدعم الميليشيات في العراق وسوريا والحوثيين في اليمن، لكن هذه الجماعات لديها أجندات مختلفة ومتداخلة في بعض الأحيان، مما يعكس عدم تمتع طهران بسلطة كاملة على القرارات العلملاتية قراراتها العملياتية.

وبحسب الموقع أدى افتقار طهران السيطرة الكاملة على الحوثيين والميليشيات في العراق وسوريا إلى تردد واشنطن حول كيفية الرد على الهجمات المتكررة على المصالح الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك الهجوم على قاعدة "البرج 22" العسكرية الأمريكية بالأردن في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، والذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين.

وأضاف الموقع الأمريكي أن هذا التقدير الاستخباراتي سيصعب التنبؤ بالإجراءات التي ستتخذها المليشيات المدعومة من إيران، إلا أنه قد يقلل أيضًا من فرصة انجرار الولايات المتحدة إلى مواجهة مباشرة مع طهران.

كان على الإدارة الأمريكية أن تسير على خط رفيع في كيفية الرد على هجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا، إلى جانب استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر. فالرد بقسوة شديدة يعني مخاطرة الإدارة الأمريكية بتصعيد العنف وتقريب نفسها من صراع مباشر مع إيران، أما الرد الضعيف فيرجح استمرار الجماعات المدعومة من إيران في الهجوم، ما يعرض حياة المزيد من الجنود الأمريكيين للخطر.