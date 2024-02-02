"سرايا القدس": استهدفنا قوة صهيونية قوامها 10 جنود غرب خانيونس وأوقعناهم بين قتيل وجريح

أعلن "سرايا القدس"، في بيان، عن "تمكن مجاهدينا من استهداف قوة صهيونية قوامها 10 جنود بقذيفة TPG"، مؤكدة إيقاع القوة "بين قتيل وجريح"، حيث كانت متحصنة في أحد المنازل بحي الأمل غرب خانيونس.

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