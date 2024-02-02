مقتل مستشار للحرس الثوري الإيراني في الغارات الإسرائيلية على سوريا

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، عن مقتل المستشار العسكري للحرس الثوري الإيراني سعيد عليدادي خلال الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على سوريا فجر الجمعة. وذكرت "مهر" أن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت فجر اليوم الجمعة مناطق في جنوب دمشق، واستشهد خلال هذه الغارات الصهيونية المستشار العسكري الإيراني سعيد عليدادي". وكانت قد أفاد مصدر عسكري سوري بتصدي الدفاعات الجوية السورية لغارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الجمعة نقاطا جنوب العاصمة دمشق، دون وقوع ضحايا. وقال المصدر: "حوالي الساعة 4:20 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط جنوب دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".

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